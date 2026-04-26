Celebrazione solenne oggi all'Incoronata: Ariano accende la lampada votiva Presiederà la liturgia il vescovo emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Domenico Cornacchio

Si concludono oggi a Foggia i solenni festeggiamenti in onore dell'Incoronata. Dopo la vestizione della Vergine e la rievocazione dell'apparizione, questa sera alle 19.00 alla presenza dell'amministrazione comunale di Ariano Irpino, rappresentata dall'assessore Pasqualino Molinario e dalla polizia municipale con il gonfalone della città, è in programma la celebrazione con la benedizione dell'olio votivo che come ogni anno donerà la comunità arianese guidata da Michele Dotolo e l'accensione della lampada in degno di devozione all'Incoronata. Presiederà la liturgia il vescovo emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Domenico Cornacchio.

La storia racconta:

Correva l'anno 1001, quando avvenne l'apparizione all’allora Conte di Ariano Irpino. Egli durante una battuta di caccia, vide limpidissima l'immagine della vergine nera insieme al pastore Nicola Stazzacappa. Fu allora che il nobile conte arianese, per rendere omaggio alla madonna, fece costruire una piccola cappellina divenuta poi il grande Santuario dell'Incoronata, meta ogni giorno, di tanti pellegrini.

Da sempre per onorare questo grande prodigio, l’ultima settimana, del mese d’aprile si celebra questa solennità alla quale Ariano è il protagonista principale.