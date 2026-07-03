Grasso e Cervinaro: "Frecciarossa ad Ariano? E' più realistico un FrecciaLink" Ecco la nostra proposta già adottata in diverse città italiane

Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce. Il nuovo servizio di Trenitalia a regime dallo scorso 1° luglio. Ce ne siamo occupati ieri in questo servizio, dopo la richiesta di una fermata ad Ariano Irpino da parte di Felice Vitillo, associazione I Normanni.

Un tema caldissimo e di stretta attualità. E' di oggi un nuovo intervento da parte di Carmine Grasso e Laura Cervinaro.

"La strada che proponiamo con la pec indirizzata al sindaco Mario Ferrante ed al presidente del consiglio Antonio Della Croce già il 29 maggio scorso all'indomanti delle elezioni è la più realistica oggi.

Allo stato attuale: perché il Frecciarossa non ferma ad Ariano. Rfi lo dice da anni: sulla Napoli-Foggia AV/AC i treni ad alta velocità hanno tempi di percorrenza commerciali molto stretti. Una fermata ad Ariano = +8/10 minuti + costi di attivazione stazione AV. Per Rfi oggi non è “compatibile".

Quindi la battaglia sulla fermata diretta è inutile.

La nostra proposta del 29 maggio é l'unica percorribile: il FrecciaLink. È già usato in decine di città non servite da AV. Il modello è: Pulman dedicato FrecciaLink Ariano-Pasteni-Grottaminarda verso stazione di Benevento o Foggia in coincidenza garantita con i Frecciarossa per Napoli, Lecce, Roma, Bari.

Vantaggi:

1. Zero allungamento tempi AV: il Frecciarossa non si ferma, quindi Rfi non può dire no per motivi di orario.

2. Costo sostenibile: A carico della Regione + Comuni + Trenitalia, non RFI infrastruttura.

3. Subito: si può attivare in pochi mesi, senza attendere che la stazione Hirpinia entri in funzione.

4. Utile anche per Hirpinia: l’utenza ufitana si avvia all’intermodalità in vista della futura stazione Av.

La richiesta di un consiglio comunale aperto che abbiamo protocollato oltre un mese fa è lo strumento corretto. Il tavolo deve avere: Assessore Regionale ai Trasporti Campania, Bando Tpl e risorse per il servizio RFI / Trenitalia Contratto di coincidenza “FrecciaLink” + tariffe integrate Comuni Valle Ufita: Grottaminarda, Mirabella, Flumeri, ecc Bacino d’utenza e co-finanziamento. Tutte le forze politiche di Ariano devono fare Fronte unico.

"Ariano, seconda città della provincia, non può limitarsi a guardare passare l’Alta Velocità. Chiediamo un impegno formale del comune, dei comuni del compresorio, della regione e Rfi per attivare entro il 2026 un servizio FrecciaLink verso Benevento e Foggia, in attesa della stazione Hirpinia".