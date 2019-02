Iia, due nuove linee di produzione a Flumeri Buone notizie dal Mise per la ex Irisbus. Nel 2019 dovrebbero essere realizzati 51 bus a Flumeri

Buone notizie dal Mise al termine del vertice tra i vertici di Industria Italiana Autobus, il sindacato e gli enti di Campania e Emilia Romagna. A Flumeri ci saranno due linee di produzione, una per l’elettrico e l’altra per il gasolio. In più ci sarà un servizio di assistenza post vendita che prevede l’officina meccanica ed il revamping.

Nel 2019 dovrebbero essere realizzati 51 autobus a Flumeri e circa 100 a Bologna. Nell’arco di 3 anni la produzione dovrebbe rientrare completamente in Italia. Il Governo, inoltre, ha stanziato 3,7 miliardi di euro per la mobilità pubblica e nel CdA di Industria Italiana Autobus è entrato un uomo di Invitalia.

“Ci sono tutte le condizioni per appianare gli ultimi debiti e ripartire con forza. In questi mesi tutte le vecchie forze politiche non hanno fatto altro che attaccarci. Abbiamo risposto con i fatti. Stiamo risollevando uno stabilimento che era destinato a morte certa”, precisa il parlamentare irpino Generoso Maraia. “Stiamo lavorando con grande entusiasmo per risolvere i problemi accumulati in decenni di mal governo. Ultimo tassello è la scelta del partner privato che per entrare dovrà mettere subito sul piatto 9 milioni di euro. Chi ci ha preceduto ha regalato soldi ai privati, non chiediamo serietà e voglia di investire. So per certo che nonostante questi numerosi dati di fatto, oggettivamente positivi, i vecchi centri di potere continueranno ad attaccarci. Per loro andava bene svendere lo stabilimento e ricavare qualche favore personale, come accaduto nel 2014. Le proposte serie, invece, chissà perché, vengono sempre criticate da lorsignori. Il Movimento 5 stelle, va avanti e prosegue dritto. Ringrazio pubblicamente Luigi Di Maio perché se oggi siamo al tavolo è solo ed esclusivamente merito suo»