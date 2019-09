Indici sintetici di affidabilità, commercialisti a confronto L'incontro al Viva Hotel dalle 9 alle 13

“Indici sintetici di affidabilità, le pagelle fiscali per le partite Iva”, questo il tema del convegno organizzato dalla Fondazione Commercialisti di Avellino che si terrà, domani (mercoledì 11 settembre 2019) al Viva Hotel a partire dalle 9.

L’incontro avrà inizio con i saluti del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti degli esperti contabili di Avellino Francesco Tedesco. Relazionerà l’avvocato dello studio legale tributario Partner at Santacroce, Alessandro Mastromatteo sull’elaborazione degli indici di affidabilità fiscale, sull’ambito soggettivo di applicazione degli Isa e soggetti esclusi, sull’adeguamento in dichiarazione, sanzioni irrogabili, informazioni necessarie per il giudizio di affidabilità, regime premiale.

La partecipazione consentirà il conseguimento dei crediti formativi.