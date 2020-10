Potere ai sindaci per i mini-coprifuoco. "Si nomini consulta" Fiordellisi: servono organismi consultivi negli enti locali

Potere ai sindaci di mini coprifuochi, il nuovo decreto governativo consente provvedimenti localizzati affidati agli amministratori locali." Per questo sarebbe opportuno costituire delle Consulte Comunali su Trasparenza /Legalità e per lo Sviluppo , coinvolgendo sicuro tutti i gruppi presenti nei consessi comunali così come le associazioni presenti sui territori - commenta a caldo Franco Fiordellisi segretario provinciale della Cgil-. Lo dico perché i COC hanno svolto un ruolo molto spesso opaco durante il lockdown, per cui la richiesta avanzata in quei mesi dalla #cgilAvellino è opportuna perché serve il massimo del coinvolgimento e conoscenza. Evitare che nell’ambito della Tutela della salute di tutti noi cittadini ci sia la tenuta democratica e di partecipazione".