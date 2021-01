Da Montevergine a Pompei in bici: così riparte il Turismo Il Parco del Partenio presenta il grande progetto "Greenway dei sentieri"

Un impulso allo sviluppo dell'Irpinia attraverso il recovery plan che passi per la salvaguardia della natura e la promozione del turismo religioso.

Protagonisti i due grandi parchi provinciali, quello del Partenio e quello dei monti Picentini. spunti di discussione al tavolo istituito dall'amministrazione di palazzo Caracciolo. Franco Iovino punta su una greenway dei santuari che da Montevergine tocchi Sant'Anastasia e arrivi fino a Pompei per mettere in rete i luoghi più suggestivi della devozione e della fede.

Pensiamo di creare questo grande attrattore con l’obiettivo di realizzare un distretto turistico dell’Appenino Meridionale. Abbiamo pensato anche ad un centro di ricerca e di studio sulla biodiversità. Stiamo pensando di utilizzare il rifugio delle aquile di Montevergine per realizzare l’osservatorio. Proponiamo anche la ZEA, ovvero la zona economica ambientale, per dare incentivi a chi usa strumenti ecologici per creare sviluppo”.

I Picentini puntano invece sulla sentieristica del parco per valorizzare le grandi sorgenti presenti sul territorio. “Ad un progettista olandese – spiega il presidente Fabio Guerriero – abbiamo affidato un progetto relativo al cammino delle acque, il cui scopo è di tenere insieme le grandi sorgenti dei Picentini”.