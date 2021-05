Filcams Cgil, Luigi Ambrosone è il nuovo segretario Succede a Giovanni Carpino, andato in pensione

Presso la sede Cfs di Atripalda si è riunita l’assemblea generale della Filcams Cgil Avellino per eleggere il nuovo segretario generale Filcams Avellino, in sostituzione di Giovanni Carpino pensionato. Alla presenza della Filcams Nazionale Antonella Spinelli, della segr. Gen. Filcams Campania Luana Di Tuoro e del Segr. Gen. Cgil Avellino Franco Fiordellisi, rispettando le norme di sicurezza, é stato eletto all'unanimità il segretario generale della Filcams Cgil di Avellino Luigi Ambrosone.

Ambrosone sarà a subito impegnato su temi e settori estremamente importanti, dagli appalti del Pulimento all’ospedale e Asl, sino alla gestione delle attività nelle grandi aziende della provincia come Stellantis, o la distribuzione e commercio.

La Cgil e la Filcams ringraziano per il lavoro svolto da Giovanni Carpino e congratulazioni al neo eletto Segr. Gen. Filcams Luigi Ambrosone