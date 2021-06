Gal, incontro a Montella. Petracca: "Puntiamo allo sviluppo delle aree interne" L'incontro. Il commento del consigliere regionale

Oggi presso il Cisternone del complesso monumentale del Monte di Montella incontro con i presidenti ed i coordinatori dei Gal della Campania.

"Ringrazio per l'invito e per le tante attestazioni di stima ricevute - spiega il consigliere regionale Maurizio Petracca -. Nel corso dell'incontro sono emersi numerosi spunti di grande interesse sul ruolo che i Gruppi di Azione Locale hanno avuto nelle dinamiche di sviluppo rurale nella nostra regione, in particolare per le aree interne. Una centralità che va rafforzata ancora di più nella nuova programmazione comunitaria, affidando loro pezzi specifici di strategia. A questo lavoriamo. Il contributo dei Gal può essere prezioso".