Stellantis, l'irpina Ida Bianco in Commissione Nazionale Pari Opportunità La soddisfazione della Fismic

Una donna Irpina rappresenterà da lunedì 11 ottobre le istanze delle donne operaie nel mondo Stellantis.

La Segreteria Nazionale della Fismic/Confsal ha deliberato la nomina di Ida Bianco, attivista della ex Fma, oggi Stellantis di Pratola Serra come rappresentante Fismic , nella Commissione Unitaria Nazionale delle Pari Opportunità.

E’ il premio della recente vittoria elettorale nello stabilimento Irpino, dichiara il Segretario Provinciale della Fismic/Confsal Giuseppe Zaolino.

"Una novità che nasce dal riconoscimento dell’impegno di Ida Bianco sempre al fianco delle donne lavoratrici - scrive in una nota il segretario Zaolino - Tutti noi ricordiamo l’iniziativa a sostegno della ricerca sul cancro e le battaglie per l’asilo nido per le donne Stellantis di Pratola Serra. L’arrivo dei francesi in Stellantis con la loro cultura più avanzata verso i giovani e le donne, rappresenterà per Ida Bianco un banco di prova per affermare la capacità delle donne del Sud".