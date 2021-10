Wedding e spose, ad Atripalda è tempo di Bridal show Un'iniziativa dell'azienda Wanda's Dress

Voglia matta di ripartire, per un'economia finalmente in costante ripresa che tocca più settori nel panorama nazionale. E tra essi, di sicuro il settore sposa e il mondo del wedding in generale mostrano una grande vitalità.

Ad Atripalda il 24 ottobre si terrà un evento dedicato alle spose, denominato Bridal Show 2022, su iniziativa dell'azienda Wanda's Dress, consolidata realtà imprenditoriale guidata con maestrìa da Annamaria Pescatore e presente sulla scena campana da oltre 40 anni.

"E' l’appuntamento annuale che organizziamo per dar modo a numerose ragazze prossime alle nozze di ammirare da vicino le collezioni 2022 dei più importanti brand - spiega Francesca Imbimbo titolare dell'azienda di famiglia - quest'anno siamo ancora più motivati perchè avvertiamo, noi così come le nostre clienti, un forte desiderio di tornare alla normalità nella maniera più brillante e gioiosa. Una grande carica di entusiasmo che quotidianamente ci spinge a dare tutto di noi stessi, e Bridal Show del prossimo 24 ottobre nasce soprattutto da questa positività, sarà molto impegnativo ma non vediamo l'ora di condividere le emozioni di quel giorno con tutte le partecipanti".

Un appuntamento davvero importante, quindi, presso le sale del Meet a due passi da Avellino, che vedrà protagoniste l'alta moda sposa ed il meglio degli abiti da sposo e cerimonia, una serata dal taglio poco formale dove sfileranno stupende modelle interpreti di creazioni straordinarie, eleganti e innovative, frutto della più raffinata arte sartoriale italiana. Per l’evento si osserverà la vigente normativa anti-covid. Registrazioni, fino ad esaurimento posti, su wandasdress.it.