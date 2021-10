Un successo il Bridal Show di Wanda's Dress: "Cosi riparte il wedding" Tornano le sfilate al Meet Eventi con i marchi più prestigiosi proposti dall'Atelier di Atripalda

Riparte il settore sposa e lo fa alla grande con il Bridal show di Wanda's Dress, azienda leader in Campania da oltre 40 anni sul mercato del wedding e di tutto quello che accompagna al matrimonio. Il Meet Eventi di Atripalda ha ospitato donne e coppie prossimi al giorno più importante della loro vita con una sfilata dei marchi più prestigiosi del settore: Pronovias, Nicole MIlano, Carlo Pignatelli e Petrelli.

Con il suadente sottofondo della voce di Ilaria Ercolino e del sax di Giuseppe De Blasio, la cura dei dettagli degli abiti è stata impeccabile, affidata alla seconda generazione della famiglia Imbimbo Francesca e Giuseppe, sempre supportati dalla madre ogni presente Annamaria Pescatore e dal papà Carmine.

"E' l’appuntamento annuale che organizziamo per dar modo a numerose ragazze prossime alle nozze di ammirare da vicino le collezioni 2022 dei più importanti brand - spiega Francesca Imbimbo, titolare dell'azienda di famiglia - quest'anno siamo ancora più motivati perchè avvertiamo, noi così come le nostre clienti, un forte desiderio di tornare alla normalità nella maniera più brillante e gioiosa. Una grande carica di entusiasmo che quotidianamente ci spinge a dare tutto di noi stessi, e il Bridal Show è nato soprattutto da questa positività”.

Non solo l'abito. Wanda Dress accompagna gli sposi lungo tutto il percorso che porta al matrimonio. E e per chi non ha potuto partecipare al Bridal show già da oggi la famiglia Imbimbo apre le porte dell'atelier di Atripalda alle coppie, telefonando per un appuntamento allo 0825/623666 o inviando un whatsapp al 339/ 6351619.