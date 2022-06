Salario minimo, Acli Avellino: "Bene la direttiva europea" Il Presidente Cucciniello: "si rafforzi ruolo contrattazione collettiva"

“L’Europa si è data il Pilastro europeo dei diritti sociali, dove, tra le altre misure, si chiede agli Stati di addivenire ad un salario minimo. Principi che non devono restare sulla carta: proponiamo che insieme alla richiesta di misure sulla sostenibilità ambientale e per l’abolizione dei paradisi fiscali e del dumping fiscale, compongano un vero e proprio green e social compact, un patto europeo vincolante per uno sviluppo che faccia perno sulla giustizia sociale e ambientale.

Urge fissare soglie retributive minime dando ai contratti nazionali più rappresentativi efficacia obbligatoria per ogni categoria, perché l’impoverimento del lavoro passa dalla paga oraria, ma non solo: è dovuto spesso a contratti pirata, a condizioni di sfruttamento e di ricatto, a tanto part time involontario, specie per le donne e i giovani, e a tanto lavoro grigio, spesso più vulnerabili anche dal punto di vista della sicurezza e della salute. Solo riducendo a pochi contratti, autentici e dignitosi, e alla possibilità reale che i lavoratori possano avere voce si può pensare a un riscatto del lavoro.” Così Alfredo Cucciniello, Presidente provinciale delle Acli irpine, sulla direttiva che l’Unione Europea si appresta ad adottare sul salario minimo europeo.

L’obiettivo è quello di stabilire un quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi e rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. “La nostra Costituzione, all’articolo 36, stabilisce che non solo il lavoratore debba ricevere una retribuzione proporzionata alla “qualità e quantità del suo lavoro”, ma anche e soprattutto “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Questo è il traguardo da perseguire, in un contesto non privo di criticità, anche a causa dell’inflazione e della crisi che si farà ancora più drammatica. “Bisogna innanzitutto, intervenire sulla piaga dei working poors, i “lavoratori poveri” (fenomeno che riguarda oltre 5 milioni di italiani che guadagnano meno di 10mila euro annui) e, insieme, su un impoverimento più ampio del lavoro; quindi, arrestando la proliferazione smisurata di “contratti pirata”, il cui solo scopo è quello di discriminare tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, con colleghi che arrivano a guadagnare un terzo in meno rispetto a chi gode di contratti migliori per il medesimo impiego”, conclude Cucciniello.