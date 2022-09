Asidep, lavoratori pronti al blocco della depurazione Si inasprisce la vertenza, i sindacati chiamano il Prefetto

Dopo l'assemblea i lavoratori Asidep minacciano il blocco delle attività di depurazione. Le note difficoltà economiche della società partecipata dall'Asi stanno determinando una situazione molto complessa a cui non si riesce ancora a dare risposte, con ricadute pesanti sul servizio pubblico, anche a causa della mancanza dei reagenti. Già nella precedente richiesta di convocazione, le organizzazioni di categoria avevano denunciato le difficoltà dell’azienda non solo per il pagamento degli stipendi, ma anche a provvedere all’acquisto delle materie prime e dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti.

I segretari di Fiom Cgil, Uilm e Fismic, Giuseppe Morsa, Gaetano Altieri e Giuseppe Zaolino rilanciano la necessità di “una convocazione della vertenza presso il palazzo di Governo, al fine di rendere noto, al maggiore ente di garanzia del territorio, i seri rischi derivanti dalla complicata condizione lavorativa dei dipendenti dell’Asidep”.