Caro bollette e crisi energetica, FIOM: "Bonus aiuti per operai Stellantis" Domani partirà una richiesta d'incontro ai vertici aziendali

Stellantis si è offerta di pagare alla maggior parte dei suoi dipendenti in Francia fino a 1.400 euro di aiuti a ottobre per sostenere il loro potere d’acquisto. Lo ha affermato nelle scorse ore un portavoce del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.La RSA FIOM chiede che questo bonus aiuti venga erogato anche ai lavoratori di Pratola Serra per tutti i disagi che hanno Avuto in questo periodo Domani la RSA FIOM farà una richiesta d'incontro.