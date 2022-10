Irpiniambiente, la Provincia di Avelino accelera sulla multiservizi Delibera di consiglio e nomina di tre esperti. Crivaro: "Progetto ambizioso, con molteplici vantaggi

La Provincia di Avellino accelera sulla multiservizi, una holding che faccia capo alla società Irpiniambiente e che gestisca rifiuti, depurazione e in futuro anche la risorsa idrica. In settimana il presidente Rizieri Buonopane ha nominato in quest'ottica tre esperti: Donato Pennetta, Maurizio Galasso e Bruno Meoli, che lavoreranno alla fattibilità dell'operazione, dopo l’ok in Consiglio provinciale sull’avvio delle verifiche per l’ambizioso percorso. Un progetto a cui sta già lavorando alacremente il nuovo amministratore unico della società provinciale di via Cannaviello, Claudio Crivaro. “L'amministrazione provinciale ha fatto recentemente una delibera sulla depurazione e dobbiamo valutare la fattibilità economica dell'operazione - spiega Crivaro - I vantaggi possono essere molteplici. Innanzitutto il pubblico che entra in un settore particolarmente delicato ma questo permetterebbe, in termini di economia circolare, di avere un ciclo completo e sotto un'unica regia. Il prodotto finito che uscirebbe dal trattamento potrebbe avere applicazioni importanti”.