Qualità della vita, crolla la Campania: ma Benevento e Avellino le migliori Ma entrambe le province agli ultimi posti nazionali. La peggiore è Napoli

Qualità della vita, male la Campania, che scivola verso il fondo della classifica nazionale. Se Trento è la città italiana in cui si vive meglio, grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in quasi tutti gli ambiti considerati: otto su nove, Crotone si conferma l’ultima provincia.

Il rapporto Italia Oggi

È quanto emerge dall’ultimo rapporto sulla qualità della vita realizzato da Italia Oggi e dall’Università La Sapienza di Roma: a completare il podio, Bolzano e Bologna che guadagnano un gradino rispetto alla scorsa edizione. Campania maglia nera con le cinque province protagoniste del fondo alla classifica. In Campania, la prima è Benevento, ma la provincia sannita è all’ottantaduesimo posto (nel 2021 era 79esima), seguita immediatamente da Avellino (83), mentre Salerno e Caserta sono più staccate, rispettivamente 86esimo e 92esimo posto.

Napoli maglia nera

Napoli guadagna due posizioni ma si piazza al 104esimo posto, ultima delle campane per qualità della vita. La qualità della vita è risultata, secondo l'indagine, è buona o accettabile in 64 su 107 province italiane, con un miglioramento rispetto all'anno passato. Lo studio infine evidenzia come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia, che ha invece affossato ulteriormente diverse aree meridionali e insulari.

La province campane risultano maglia nera per le perfomance negative guadagnate in molti comparti dei nove contemplati dalla classifica come (affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero). Lo studio evidenzia una netta spaccatura tra Centro-Nord, da un lato, Sud e Isole, dall'altro: nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa.