IIA e Stellantis, l'allarme FIOM: "Produzioni a rischio, non c'è chiarezza" Il segretario nazionale De Palma: "Aspettiamo confronti seri con Governo e aziende"

Nubi si addensano sul futuro del comparto metalmeccanico in Irpinia. La Fiom-cgil è seriamente preoccupata per la produzione di Stellantis e industria italiana autobus.

A rilanciare l'allarme il segretario generale nazionale Michele De Palma che oggi ha partecipato alle assemblee dei lavoratori della denso e della ex Fca.

"Aspettiamo di sederci al tavolo con le rispettive aziende per conoscere un piano serio per rilanciare la produzione qui in Irpinia".

Stellantis

”Il problema principale che abbiamo in uno stabilimento come Stellantis di Pratola Serra che produce motori endotermici è che abbiamo il tempo segnato dall’Europa senza un piano vero, sostenuto da un’iniziativa industriale. C'è anche una responsabilità del Governo a cui abbiamo scritto come Fim, Fiom e Uilm e da cui non abbiamo ancora ricevuto risposte”

Industria Italiana Autobus

“"Abbiamo chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico perché così non va. C’è il mercato, è un’azienda partecipata pubblica, l’abbiamo salvata, i lavoratori stanno facendo l’impossibile, ad oggi quel ciclo virtuoso non si è ancora determinato. Il Governo deve fare il Governo e l’azienda deve fare l’azienda".