Ex Irisbus, Petracca: "C'è un progetto della Regione per il rilancio" Oggi il tavolo a Palazzo Santa Lucia: subito il tavolo

"Ho chiesto personalmente all'assessore regionale alle attività produttive Marchiello un incontro con le rappresentanze sindacali per discutere della vicenda dello stabilimento Industria Italiana Autobus di Flumeri". Così Maurizio Petracca, consigliere regionale del Pd. "Questa mattina abbiamo tenuto la riunione dalla quale è emersa la volontà della Regione Campania di convocare a stretto giro un tavolo alla presenza dell'amministratore delegato. Si tratta senza dubbio di un momento importante per imprimere una svolta in questa lunga vertenza.

La Regione, inoltre, si attiverà sul governo nazionale affinché venga ripristinato quanto prima il tavolo ministeriale per definire finalmente un serio piano industriale. Su questo non possiamo tollerare va e non tollereremo incertezze e tentennamenti da Roma.

All'orizzonte possibilità di crescita. Flumeri è in area Zes ed è per questo che la Regione Campania ha in mente un progetto molto importante che coinvolgerà alcuni capannoni non utilizzati ed i 600mila metri quadri di suolo adiacenti la fabbrica per creare un indotto che si collegherà anche alla realizzazione dell’Alta Velocità e della piattaforma logistica. Parliamo di un’area strategica, baricentrica rispetto ad un vasto sistema territoriale e rispetto alla quale è massima l’attenzione della Regione, almeno per il pezzo di sua competenza.

Ognuno per il ruolo che ha è giusto che dia il suo contributo. Nell'interesse del nostro territorio". Conclude Petracca.