IIA e Stellantis, riesplodono le crisi industriali in Irpinia Martedì presidio della Fiom Cgil davanti al Ministero del Made in Italy

Le crisi industriali in Irpinia stanno assumendo condizioni drammatiche. Silvia Curcio, operaia ex Irisbus e storica rappresentante della Fiom Cgil, non si arrende così come i suoi colleghi. La vertenza Industria Italiana Autobus è appena iniziata. "Dodici anni dopo, i lavoratori della IIA sembrano ripiombati in un incubo che speravano di essersi lasciati alle spalle definitivamente. Il rischio di veder vanificare tutto quanto costruito in questi ultimi anni è concreto, anche se la situazione, chiarisce la Curcio, rispetto al 2011 è profondamente cambiata. Ora le commese ci sono, viviamo una situazione paradossale nella quale abbiamo i bus in linea ma non possiamo produrli. Parliamo di un'azienda che rappresenta un punto di riferimento per il rilancio di un intero territorio e strategico nell'ottica dello sviluppo di un'area ZES". Da Flumeri a Pratola Serra, anche la Stellantis ha le sue difficoltà: martedi ci sarà un presidio della Fiom Cgil a Roma. L'appello della Curcio è al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a tutelare davvero le aziende nostrane dal fallimento.