Pd Monteforte, Schlein all'87%: "La aspettiamo nel nostro circolo" Affermazione bulgara della mozione "Parte da noi"

In linea con quanto espresso nella tornata elettorale del 12 febbraio, quando il circolo del Pd di Monteforte Irpino, con larghissima maggioranza (oltre l’ottanta per cento), ha premiato con convinzione la mozione “Parte da noi” rappresentata da Elly Schlein, anche nelle Primarie del 26 febbraio scorso, la comunità montefortese ha ribadito in modo netto il sostegno alla segretaria nazionale.

Con 358 voti pari all’87,1 per cento dei votanti, Monteforte Irpino è stato il primo comune della provincia di Avellino, in termini percentuali, a credere nella proposta politica di svolta e rinnovamento promossa dalla neo segretaria.

A Elly i nostri migliori auguri di buon lavoro, in attesa di poterla ospitare nel nostro circolo, per confrontarci sul futuro del Partito Democratico in Irpinia.