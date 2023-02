Commercio, strage di negozi ad Avellino: 151 chiusi in 10 anni Sempre più drammatico il rapporto tra aperture e chiusure delle attività

Calo drammatico ad Avellino del numero di negozi, in un anno hanno chiuso in 151. In provincia si passa dai 862 negozi del 2012 ai 711 del 2022. È fortemente critico, in Campania, il quadro disegnato dall'Ufficio Studi Confcommercio sulla demografia d'impresa.

Mentre a Napoli il commercio al dettaglio si è mantenuto stabile con 30.000 esercizi attivi (anche in virtù del boom turistico della città), nei principali centri urbani della regione, tra il 2012 ed il 2022, una percentuale oscillante tra il 10 ed il 20 % degli esercizi commerciali ha chiuso definitivamente. Meno marcato il calo a Benevento, da 784 negozi nel 2012 a 705 nel 2022. Ad Avellino il dramma si consuma inesorabile soprattutto nel centro storico. Via Nappi da via dello shopping si è trasformata nella fotografia del progressivo chiudere delle attività. Succede da anni e complice la pandemia la situazione non è migliorata. Anzi. Chiusure a raffica anche in altri punti del capoluogo.