Inflazione record: per le famiglie di Sannio e Irpinia spese extra da 8mila euro Il conto più salato per le aree interne: in fumo 2 miliardi di euro di risparmi

Un erosione da record, in un solo anno una mazzata tremenda per le famiglie tra capo e collo, peraltro in zone già in forte difficoltà per una questione di conformazione.

E' l'analisi della Cgia di Mestre sugli effetti dell'inflazione sui territori italiani. Effetti molto forti per le aree interne, tant'è che Avellino risulta essere in assoluto l'ottava provincia a patire gli effetti peggiori di fattori come il caro energia che a cascata ha portato ad un aumento vertiginoso di tutti i prezzi.

Per intenderci in un biennio l'Iprinia manda in fumo quasi 1,3 miliardi di euro di depositi della famiglie, risparmi accumulati in anni comunque molto difficili, e la media è che l'inflazione ha portato a un aumento delle spese delle famiglie pari a 7654 euro. Per intenderci, un aumento più forte è stato avvertito a Bolzano, pari a 10500 euro, a Milano, pari a 8500 euro, a Trento, pari a8461 euro, Monza, Treviso...territori dove tuttavia la ricchezza è notoriamente molto, molto diversa rispetto all'Irpinia.

Poi Benevento, seconda in Campania: in fumo nel Sannio sono finiti 684,6 milioni di euro, e ogni famiglia ha speso in media 6108 euro in più rispetto a quel che era abituata a spendere in passato.

Più contenuti gli effetti dell'inflazione nel resto delle province campane.