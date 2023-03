Solofra, Ricci (Cgil): "Città della Concia ha grandi tradizioni di democrazia" Il segretario regionale: "Per questo territorio è tempo di ripartenza per il lavoro"

"La città di Solofra ha grandi tradizioni di democrazia e soprattutto di difesa del lavoro.Dalla storia della Lega dei Pellettieri, protagonista di importanti battaglie per la conquista dei diritti sindacali, si capisce, senza retorica, perché nel nostro Paese si respira ancora aria di democrazia e sono palpabili le conquista da parte del mondo del lavoro. Questa esperienza va rafforzata e tramandata alle future generazioni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo all'iniziativa "Intorno un vento di bandiera" promossa dal Comune irpino con la Cgil di Avellino e la categoria della Filctem. "Oggi - ha aggiunto Ricci - per questo territorio è tempo di ripartenza. Ci sono fondi del PNRR che posso favorire la ripresa di un distretto storico come quello di Solofra, che deve stare al centro della transizione non solo ambientale, digitale, tecnologica ma che deve trasformarsi in una occasione di lavoro e di sviluppo per queste aree interne sulle quali il governo Meloni sembra non porre la necessaria attenzione