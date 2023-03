"Non smantelleremo Sistema Irpinia ma serve sostegno del privato" Buonopane rilancia l'azione della Fondazione: "Ma la Provincia da sola non può farcela"

“Nessuna volontà di smantellare Sistema Irpinia ma è giusto immaginare la partecipazione del privato”. La Provincia di Avellino rilancia la Fondazione istituita per rafforzare il turismo nelle aree interne.

In consiglio, a Palazzo Caracciolo, si è discusso delle prospettive per una ripartenza decisa. Il presidente della Fondazione Sabino Basso sottolinea la necessità di rendere visibile il territorio e di farlo conoscere al di fuori della provincia irpina, per i suoi aspetti di terra incontaminata dove puntare su acquedotti, sentieristica e biodiversità.

Per il presidente Buonopane c'è una precondizione però. “Rivedere lo statuto e immaginare un'effettiva partecipazione del privato. In passato sono stato accusato di voler smantellare gli infopoint, ma 27 sono oggettivamente troppi. Mi sono preoccupato, in maniera responsabile, di immaginare un futuro per questi ragazzi. Per questo, abbiamo inserito un nuovo step di carattere formativo: la possibilità di accedere al profilo di direttore di agenzia turistica”.

"Alla BIT di Milano abbiamo presentato il progetto 'Destinazione Irpinia', che illustreremo più dettagliatamente alla Borsa Mediterranea del Turismo, si terrà dal 16 al 18 marzo a Napoli".