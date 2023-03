Stellantis, Morsa: "Altre 90 uscite incentivate. Non è la strada giusta" La FiOM non ha sottoscritto l'accordo

Nell'incontro tenutosi questo pomeriggio la Direzione di Stellantis, ha proposto un accordo sindacale nel quale sono previste ulteriori uscite incentivate per novanta lavoratori dello Stabilimento di Pratola Serra.

La Fiom Cgil, come già avvenuto a livello nazionale, non ha sottoscritto l'accordo.

"Benché sia previsto per lo Stabilimento ex FMA un investimento che prevede la p.ale.

Infatti, dal 2019 ad oggi il numero dell'organico è diminuito del 154 lavoratori, circa l'8,5%.

In aggiunta, occorre conteggiare, i numerosi lavoratori dipendenti delle aziende dell'indotto che sono stati espulsi dal ciclo produttivo con trattamenti diversi.

Non va bene. Riteniamo che Stellantis invece di utilizzare le risorse economiche per incentivare i lavoratori ad andarsene dovrebbe usarle per fare investimenti in nuove produzioni a Pratola Serra al fine di riportare l'organico ai numeri pre-crisi pandemica.

Inoltre, è indispensabile ,anche alla luce dell'investimento sulla produzione dell'euro 7, l'azienda chiarisca come intende garantire la produzione prevista a partire dall'anno 2024 diminuendo costantemente il numero degli addetti.

La Fiom ha chiesto a Stellantis che oltre all'investmmento sui macchinari vi sia un impegno sul miglioramento dell'organizzazione del lavoro e la condizione lavorativa delle maestranze".