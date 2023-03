Vertenza Sidigas ad Avellino, i sindacati: "Salvare tutti i posti di lavoro" Ancora incerto il futuro degli operai che dovranno passare a una nuova società

E' ancora estremamente incerto il futuro per i lavoratori della Sidigas. Pesa la vicenda giudiziaria che va avanti dal 2019.

Ora il tribunale fallimentare ha dato il via libera al concordato ma dopo la liquidazione i dipendenti passeranno a un'altra società con tutte le incognite sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Questa mattina sindacati e operai, dopo un incontro in Prefettura, si sono riuniti in assemblea a piazza Libertà.

“Non si può pensare dal 2019 di tenere ancora i lavoratori in questo limbo e in questo stato di incertezza – esordisce Ciro Taccone della Uiltec. Dobbiamo ricordare che già 28 sono stati accompagnati fuoriuscita, da 86 che erano sono rimasti in 58”.

“Oggi abbiamo scongiurato la cassa integrazione – gli fa eco Costantino Vassiliadis, segretario dell'Ugl - che è aperta ma i lavoratori non saranno ancora messi in cassa integrazione perchè secondo il management aziendale dovrebbero recuperare alcune somme doivuite e quindi far fronte alla crisi finanziaria dichiarata, ma restiamo in allerta".

“Oggi però abbiamo strappato un risultato importante – chiosa Giovanni Esposito, segretario della FEMCA Cisl - e cioè che se dovesse essere attuata la cassa integrazione ci convocheranno per discutere della rotazione; quindi mi sembra un risultato positivo”.