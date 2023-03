"Aspettiamo Salvini a Flumeri, la produzione dei bus resti in Italia" Silvia Curcio, Rsu della Fiom alla IIA, apre al dialogo con l'esecutivo sul futuro della fabbrica

Il ministro Matteo Salvini, dal Sannio, ha promesso di tornare presto in Campania, stavolta in Irpinia, per rilanciare l’impegno del Governo per le aree interne e in particolare per lo stabilimento di Industria Italiana Autobus, in un momento di grande incertezza per le tute blu di Flumeri.

Il giorno dopo l’annuncio di Salvini, la Fiom CGIL si dice pronta a dialogare con il Governo. “Siamo disponibili, del resto lo abbiamo fatto con i governi precedenti, ben 9, e non abbiamo problemi a farlo anche con questo – dichiara la “pasionaria di Valle Ufita" Silvia Curcio - Aspettiamo Salvini a Flumeri, però chiediamo il massimo impegno perché la produzione di autobus di ultima generazione resti in Italia e in Campania".

"E’ importante la ricapitalizzazione avvenuta lo scorso 9 marzo - aggiunge la Curcio - ma ora è necessario che il Governo ci convochi al MIMIT affinchè l’azienda possa presentare il piano industriale e rilanciare definitivamente l’attività della fabbrica irpina. Solo così fugheremo le nubi che si addensano sul nostro futuro".