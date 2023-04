Pasqua 2023, Confagricoltura Avellino: tutto esaurito negli agriturismi irpini Positivi i riscontri che stiamo avendo sul territorio dice il direttore Antonio Caputo

“Positivi i riscontri che stiamo avendo sul territorio dai nostri agriturismi – ci dice il direttore di Confagricoltura Avellino, Antonio Caputo -. Per Pasqua e Pasquetta c’è già il tutto esaurito e non solo per la ristorazione. Spesso, purtroppo, si è costretti a non poter accogliere le numerose richieste che continuano ad arrivare ancora in questi giorni”. Anche le tante aziende che offrono ospitalità e strutture per pic-nic all’aria aperta e per le quali, tradizionalmente, la stagione inizia con la Pasquetta, stanno registrando un trend crescente di prenotazioni, dopo le difficoltà degli anni scorsi.

“Anche i segnali a livello nazionale vanno verso il ‘tutto esaurito’, soprattutto nella ristorazione. E, se il meteo ce lo permetterà, potremo raggiungere anche un 20% di crescita rispetto allo scorso anno. Per il primo lungo week end di primavera gli ospiti che scelgono l’agriturismo sono storicamente gli italiani, anche se assistiamo al forte ritorno dei turisti, americani in primis”. Lo afferma Augusto Congionti, presidente di Agriturist, l’associazione agrituristica di Confagricoltura, diffondendo i risultati raccolti dalle aziende associate per Pasqua e i prossimi ponti di aprile e maggio.

Da sempre la campagna, nella stagione primaverile, attira i cittadini alla ricerca di contatto con la natura, per scrollarsi di dosso il grigiore dell’inverno insieme alla famiglia o con gli amici. Crescono i sostenitori delle vacanze sempreverdi: aria aperta, mete vicine, ambienti genuini, ritmi di vita più lenti, eccellenze enogastronomiche da assaggiare - spiega Agriturist, l’Associazione agrituristica di Confagricoltura - sono la ricetta perfetta per una vacanza ideale, che unisce ospitalità familiare alla buona cucina e alle attività agro-culturali, senza dimenticare il benessere psico-fisico.

“Tuttavia continuano le difficoltà a reperire personale – commenta il direttore Caputo - così come pesano i forti aumenti delle materie prime: ad esempio, in un anno, la farina è aumentata del 150%, lo zucchero del 100%, latte, carni e ortaggi dell’80% e oltre il 150% i costi energetici. Per contro, responsabilmente, gli imprenditori agrituristici hanno solo leggermente ritoccato i loro prezzi”.

Il settore dell’agriturismo italiano, con le sue peculiarità uniche al mondo, si conferma una parte strategica all’interno dell’offerta turistica nazionale. In Italia le aziende agrituristiche attive sono più di 25.000 e oltre il 60% dei comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da un’imprenditrice. In Provincia di Avellino sono più di 160 le aziende agrituristiche iscritte nello specifico Elenco regionale a gennaio 2023.