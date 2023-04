Venticano, gli eventi della Fiera Campionaria tra confronti e stand gastronomici Oggi la presentazione della kermesse che si terrà dal 22 al 26 aprile a Venticano

Oltre 150 espositori in arrivo da tutto il Mezzogiorno d’Italia sono pronti a partecipare alla manifestazione che si terrà nel quartiere fieristico. Tante le novità, gli eventi e gli ospiti di quest’anno.

Emanuela Ciarcia, presidente della Pro Loco di Venticano, deus ex machina della Fiera, sottolinea l’impegno di tutto il direttivo. “Siamo fieri e soddisfatti – ha sottolineato Ciarcia – dell’attesa e della partecipazione che c’è per un evento capace di coniugare il commercio, l’enogastronomia, il mondo del wedding agli incontri di dibattito e confronto su vari temi di grande spessore e qualità. La risposta che arriva ogni anno, non solo dalla Campania ma da tutto il Sud vista anche l’area strategica nella quale ci troviamo, ci spinge ad andare avanti con entusiasmo e passione”.

Non a caso il presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha ricordato quanto l’evento sia importante per l’intera Provincia. “Ringrazio la Pro Loco e tutta la comunità di Venticano per non essersi mai fermata, al di là della parentesi del Covid, e per aver scelto, ancora una volta, palazzo Caracciolo come luogo della conferenza stampa. Mi dispiace non aver potuto dare un contributo economico come ente, ma non mancherà il mio apporto e la mia presenza”.

Eventi del genere rappresentano anche una occasione per restare e scommettere sul territorio. “Salvare le nostre terre dalla desertificazione – afferma Tony Lucido, presidente dell’Unpli Campania - è l’obiettivo di tutti noi. Spesso noi delle Pro Loco veniamo indicati come dei sognatori invece proprio investendo sui giovani, si possono creare condizioni per costruire le ragioni della speranza. Cioè motivazioni, organizzazione strutturata per il rilancio di queste terre. La Pro Loco si è dimostrata intelligente a portare avanti questa iniziativa da ormai tanti anni. Dobbiamo tentare di essere una Provincia meravigliosa”.

“La Fiera di Venticano è il fiore all’occhiello della nostra Provincia”: parola di Giuseppe Silvestri, presidente provinciale Unpli. “E’ punto di riferimento in termini di organizzazione e per continuità. Occasioni del genere servono anche ad avanzare un dialogo con la provincia per coinvolgere e rilanciare l’associazionismo. L’Irpinia senza le associazioni è povera”.

Tra le novità di questa edizione c’è anche quella relativa agli stand dedicati alle forze dell’ordine.

“ Non sono irpino, – spiega il colonnello dell’Esercito Italiano Giuseppe Amato- ma quando mi è stato proposto lo stand ho detto subito sì: sarà un info point di comunicazione, sulle possibilità di lavoro e carriera nell’Esercito. Vogliamo essere vicini ai cittadini e alle loro esigenze”.

L’attesa nella comunità di Venticano è tanta. “E’ un evento al quale teniamo tantissimo” – conclude il vice sindaco di Venticano Maria Iride Ianniciello - siamo contenti e attendiamo quella che per noi è anche una festa. Ci sentiamo vicini alla Pro Loco perché la organizzazione è complessa e impegnativa.

La fiera ha origini antiche, favorisce l’incontro tra espositori. Ma è anche momento di confronto tra operatori e imprese. Ritornerà anche il padiglione “Degusta” con prodotti tipici dell’Irpinia e di altre regioni. Siamo davvero molto orgogliosi”.

Non mancheranno i convegni

Si parte il 22 Aprile alle ore 17 con “Il ruolo delle piccole produzioni locali ai tempi del villaggio globale”.

Si continua il 23 alle 10 con il Sosta del Vespa Club – Leoni Rossi, alle 17 invece spazio alla Masterclass sui 3 vitigni irpini.

Il 24 aprile alle 15 si discute sui “Controlli sugli strumenti di misura in servizio Cpn funzione di misura legale ai sensi del Dm 93/2017 tra passato e presente. Prospettive per il futuro”.

Il 25 aprile ancora una Masterclass “Beer Pairing” a cura del Birrificio Parthenya

Si chiude il 26 aprile alle 9 con il confronto “la Polizia Locale e le ultime novità operative”

L'expo sarà aperto nei giorni sabato, lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00; domenica e martedì 25 aprile orario continuato. Gli espositori sono già tutti pronti con le attrezzature, macchine e tanto altro del settore dell'agricoltura, agroalimentare, del wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredo per esterni.

Tutte le info possono essere trovate sulle pagine social Facebook e Instagram “Fiera Venticano” e sul sito www.prolocoventicano.com