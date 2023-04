Imprese, sindaci e sindacati: "Salviamo il polo logistico in Valle Ufita" L'opera legata ai fondi PNRR potrebbe essere a rischio

Imprese, Asi, sindaci, e sindacati in pressing su Rfi e governo per rimettere al centro dell’agenda la piattaforma logistica in Valle Ufita.

E'’ l’esito della riunione presso la sede di Confindustria a cui hanno partecipato anche il presidente dell’Asi Pasquale Pisano, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, i sindaci di Ariano Irpino, Grottaminarda, Melito, Flumeri e Frigento e l'ex deputato Luigi Famiglietti.

Tutti hanno espresso preoccupazione sul fatto che il polo logistico venga stralciata dalle opere da realizzare entro al 2026, termine imposto dall’Unione Europea.

Per il presidente Asi Pisano si è trattato di un confronto necessario per riprendere un ragionamento sulla piattaforma logistica proprio mentre sembra che stia calando l'’attenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

"Io credo - ha aggiunto - che l’opera debba essere difesa e valorizzata. Pertanto invochiamo e chiediamo l’attenzione dei parlamentari nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare tutti affinché entro il 2026 la piattaforma logistica diventi realtà”.