"Pronti alla mobilitazione, il Polo logistico nell'Ufita non può saltare" La preoccupazione del sindaco di Ariano Enrico Franza sul rischio di perdere un'opera strategica

E' a rischio il polo logistico in valle Ufita, a servizio della stazione Hirpinia dell'Alta Capacità Napoli-Bari.

L'allarme è stato rilanciato in settimana dalle imprese, dai sindacati e dai sindaci dell'Ufita. Non basterebbero infatti i 26 milioni disponibili a valere sui fondi del Pnrr, Rfi, secondo l'Asi, negli ultimi tempi ha mostrato un preoccupante e colpevole disinteresse ed ecco allora che i primi cittadini sono in trincea per difendere un'opera strategica per lo sviluppo del territorio.

“Se perdiamo la piattaforma logistica, perdiamo il perno di una serie di investimenti collaterali e utili per la crescita di quell'area – dichiara Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino.

Sabato ci sarà un assemblea pubblica ad Ariano ma Franza promette ancora battaglia su questa vertenza. “Sinceramente mi sarei aspettato di più dalla deputazione irpina in Parlamento, hanno fatto poco per tenere alta l'attenzione su questo progetto ed ora rischia di essere troppo tardi".

Dal canto nostro, come sindaci, - conclude Franza - siamo pronti a ogni forma di mobilitazione pur di salvare quest'opera, fondamentale per il nostro futuro”.