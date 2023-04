Polo logistico, Rotondi: "Strada in salita ma ribadisco l'impegno del governo" Il deputato del centrodestra controreplica al sindaco Spera

"Leggo con sconcerto le dichiarazioni del sindaco di Grottaminarda, dalle quali deduco che non ha letto bene la mia intervista al ‘Mattino’, improntata all’impegno e non alla propaganda circa la realizzazione del polo logistico di grottaminarda. Che la strada sia in salita lo dicono i fatti, che ‘hanno la testa dura’, come diceva Lenin, che non era notoriamente democristiano. I fatti dicono che i numeri sono numeri, e le chiacchiere stanno a zero: la cifra stanziata non copre nemmeno un terzo della necessità, e ad oggi non vi è un progetto, nè una assunzione di impegno. Ci sono state tavole rotonde, mobilitazioni, ma il discorso serio inizia adesso. Per quanto mi riguarda ,riconfermo quanto assicurato nel consiglio comunale straordinario di Ariano irpino: ho rappresentato al ministro Fitto il valore strategico di questo investimento, e l’assoluto interesse anzitutto del governo a sostenere un’opera coerente con la nostra programmatica. Se si tratta di costruire unitariamente prospettive di sviluppo, io ci sono e il governo di centrodestra c’è. Se si tratta di proseguire sarabande propagandistiche, questo gioco non ci interessa’

Così Gianfranco Rotondi replica alle affermazioni del sindaco di Grottaminarda sul polo logistico di valle Ufita.