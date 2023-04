IIA, i sindacati: "Perplessi sugli annunci di Liguori" "la produzione è ancora ferma per mancanza di materiale"

Le Rsu di FIM FIOM UILM ed UGLM della IIa di Flumeri non condividono né la forma né i contenuti della nota stampa emanata dalla Rsu della Fismic in riferimento all’incontro avvenuto nella giornata di ieri con il Presidente Antonio Liguori.

Occorre, anzitutto precisare, che si è trattato di un incontro richiesto ed ottenuto da tutto il consiglio di fabbrica. Quindi non si capisce il tentativo di intestarsi risultati ottenuti grazie ad una azione compiuta da tutto il sindacato.

Dopodichè, rimangono tutte le nostre perplessità sui contenuti/annunci formulati dal Presidente.

Tra l’altro, si tratta degli stessi annunci pronunciati al Ministero durante l'incontro del 1°Marzo 2023, ai quali non sono seguiti i fatti. Tant’è che ancora oggi la produzione è ferma per mancanza materiale.

Anche sul tema delle esternalizzazioni, la risposta non è stata esaustiva, rimangono forti dubbi in merito.

Stante questa situazione, la RSU di Fim, Fiom,Uilm ed Uglm ritengono indispensabile riprendere la discussione a livello nazionale, nel quale azionisti e Governo si facciano carico di risolvere una volta per tutte la vertenza.