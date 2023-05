Piattaforma logistica Plus Ufita-Sannio, lunedì consiglio ad Avellino Appuntamento alle 10.30 a Palazzo Caracciolo

Piattaforma logistica Plus Ufita-Sannio, le aree interne a difesa delle infrastrutture per il territorio. Dopo il consiglio provinciale a Benevento di qualche settimana fa, lunedi 29 maggio si replica ad Avellino. Appuntamento alle 10.30 in sala Grasso, a palazzo Caracciolo. Rappresentanti istituzionali, forze economiche e sociali, sindaci insieme per una battaglia che permetta a Irpinia e Sannio di non perdere l'appuntamento con lo sviluppo del territorio. Compulsare Governo e Regione affinchè non si perdano i finanziamenti per valle Ufita e Ponte Valentino o, peggio ancora, che si assista a una contrapposizione tra le due province per salvare una sola delle due opere