IIA, Rotondi: "Bene dialogo governo-sindacati, vicino rilancio azienda" L'ex Ministro soddisfatto del tavolo al MIMIT

"Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro svoltosi oggi presso il ministero delle imprese e presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, al quale ho partecipato. Governo e sindacati hanno dialogato avendo il comune obiettivo di rilanciare un’azienda strategica anche in rapporto al modello di sviluppo che si afferma in valle Ufita. Il rilancio di IIA e l’impegno per la realizzazione del polo logistico rappresentano due facce della stessa medaglia”.