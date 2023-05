Polo logistico, Pisano: "Niente sviluppo senza l'opera, mi appello a Salvini" Il presidente Asi: "Infrastruttura strategica, va realizzata"

"Un'opera sempre più a rischio, per la quale però continua la nostra mobilitazione per difendere il territorio".

Il presidente del consorzio Asi di Avellino Pasquale Pisano rilancia la battaglia per la piattaforma logistica di Valle Ufita, a servizio dell'Alta Capacità Napoli-Bari. E' corsa contro il tempo per non perdere i fondi.

“Siamo convinti che è un opera strategica, rinnoviamo l'appello al MInistro Salvini e a Rfi per sederci intorno a un tavolo e ragionare su come salvare l'infrastruttura”.

"Senza la piattaforma la stazione Hirpinia diventerebbe monca – aggiunge Pisano - e sarebbe a rischio l'intero tessuto produttivo di valle Ufita. “Penso alla IIA che è ancora un incognita, alla futura Zes che potrebbe sorgere in quella zona e senza il polo tutto sarebbe a rischio, l'infrastrutturta darebbe nuova linfa a quei terrritori, in termini di investimenti ”.

Intanto lunedi 29 maggio ad Avellino consiglio provinciale allargato anche alle istituzioni e alle forze economiche e sociali del Sannio perchè in ballo c'è anche lo scalo merci di Ponte Valentino.

“Bene l'iniziativa del presidente Buonopane - conclude il numero uno dell'ASI - giusto allargare il discorso anche alla provincia di Benevento perchè le aree interne devono ragionare come un unico corpo”.