Polo logistico in Valle Ufita, il 31 maggio il tavolo con il ministro Salvini La soddisfazione di Rotondi: "Un passo avanti"

’Ringrazio il ministro Salvini della tempestività con cui ha dato corso alla richiesta di un tavolo tecnico sul polo logistico, con la presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel progetto. Mi sembra un grosso passo avanti’’. E' il deputato irpino Gianfranco Rotondi ad annunciare il tavolo con il MInistro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per discutere del futuro della piattaforma logistica in Valle Ufita. L'incontro è programmato per mercoledi 31 maggio alle 11 presso la sala riunioni del Ministro sita in Piazza di Porta Pia, 1 – Roma.