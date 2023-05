Metallurgica Irpina: dalle aree interne alla ribalta internazionale Ecco la chiave del successo di un'azienda nata ad Ariano Irpino e lanciatissima sul mercato

Dieci siti produttivi in tutta Italia, 25 anni di storia con un incremento di produzione e fatturato di anno in anno grazie ad un team operativo ben strutturato nelle varie sedi. Metallurgica Irpina, una vera e propria eccellenza imprenditoriale nelle aree interne conosciuta a livello internazionale grazie al dinamismo e alla caparbietà di Giancarlo Molinario e la sua magnifica squadra.

Ne parla con orgoglio e soddisfazione il direttore commerciale Enzo Frattini

"Abbiamo pensato di fare una riunione, un pò per suggellare questi grandi risultati che stiamo ottenendo. Siamo una realtà provinciale che si sta pian piano in Italia e anche all'estero.

Ci sono nuovi sviluppi, l'ultimo nato è quello di Acqulagna nel centro Italia riguardante la produzione di barriere stradali, un settore importantissimo, trainante per il mercato italiano. Ci sono qui alcuni produttori che fanno invidia all'Europa intera. Ci inseriamo quindi anche in questo settore, portando avanti chiaramente tutti gli altri. Passo dopo passo, ogni stabilimento sta assumendo la sua dimensione, provinciale, nazionale ed internazionale.

Progetti futuri

Andare avanti, stupire con qualità e presenza capillare sul mercato. Abbiamo intenzione di aumentare l'organico. E questo un fatto estremamente rilevante. Nel momento in cui c'è questo grande bisogno di occupazione.

Valorizzare sempre di il made in Italy

C'è bisogno di lavorare italiano, molti vanno all'estero, si trasferiscono perchè magari i costi sono inferiori, ma noi non molliamo e crediamo fermamente nella nostra nazione. E quindi continuiamo ad investire inperterriti su questa zona.

E' una sfida che non spaventa Metallurgica Irpina

Assolutamente no. E' una bellissima sfida. Ci siamo detti molte volte con Giancarlo, ma come, noi andiamo ad investire ancora mentre gli altro disinvestono. Stiamo andando nella giusta direzione o stiamo sbagliando? Alla fine però che cosa ci conforta: i risultati, il team che cresce compatto, unico. E Molinario ci ha dato questa possibilità di essere uniti, una sola famiglia. Ed è questo molto importante.

La storia

La Metallurgica Irpina Spa è stata fondata 25 anni fa con lo scopo di produrre e commercializzare filo zincato, paletti e reti metalliche, oltre a tutta la gamma dei derivati vergella e accessori. L’azienda è situata con due stabilimenti ad Ariano Irpino, altri nella zona Industriale di Sturno, Flumeri e a Grottaminarda, in provincia di Avellino, e uno a Lucera in provincia di Foggia.

Ricoprono un’area di circa 40.000 metri quadrati riservati in parte ad Uffici Commerciali, in parte a Depositi e il resto in Produzioni; il punto di forza della Metallurgica Irpina Spa è quello di offrire diverse soluzioni ai suoi molteplici clienti nei vari settori Ferramenta, Edilizia, Recinzioni, Gabbioni, Siderurgia e Agricoltura.

La politica aziendale è sempre stata e sarà quella di seguire e soddisfare le esigenze di mercato puntando alla soddisfazione del cliente, piccolo, medio o grande che sia; tale prospettiva considerata da un punto di vista sia qualitativo sia di servizio rapido ed efficiente ha portato ad estendere la Rete Vendita su tutto il territorio nazionale con depositi e piattaforme logistiche in punti strategici dell’Italia.

La Metallurgica Irpina Spa continua comunque ad avere ambizioni di crescita cercando di investire in nuove figure professionali, in sviluppo tecnologico ed innovazione nonché rimane sempre attenta e propensa all’inserimento di nuovi Prodotti per arricchire ulteriormente la vasta gamma di prodotti già esistenti.

A capo di questa magnifica realtà, Giancarlo Molinario, imprenditore di poche parole, conosciuto per la sua serietà e concretezza

"Le ambizioni sono tante, mi sento circondato da persone che comunque sono molto motivate, pronte ad accettare questa sfida. Una grande squadra è la rete vendita di Metallurgica Irpina. La forza trainante dell'azienda che è molto presente sul mercato del sud Italia.