Stellantis, FIOM: "Investire sull'ambiente per il futuro dell'automotive" Prospettive produttive e occupazionali sono quantomeno incerte

In Italia il 2 giugno è la Festa della Repubblica. Repubblica fondata sul lavoro come dice l’articolo 1 della Costituzione Italiana. Il lavoro è un diritto come dice l’articolo 4 della Costituzione. Il lavoro deve garantire al lavoratore a alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa come dice l’articolo 36 della Costituzione.

Per questo i delegati di Stellantis sono a Parigi davanti la sede dell’Azienda. È necessario aprire un confronto vero con l’Azienda sui temi delle condizioni di lavoro. Condizioni in grave arretratezza negli stabilimenti italiani sia per quanto riguarda i ritmi le saturazioni sia per quanto riguarda i servizi a disposizioni delle lavoratrici e lavoratori quali la mensa i bagni gli spogliatoi le docce.

Non si può fare cassa sulla pelle e sulla dignità dei lavoratori. Le prospettive produttive ed occupazionali degli stabilimenti italiani sono quantomeno incerte. È necessario il confronto per comprendere le scelte dell’Azienda e per condividere linee strategiche e di investimento che garantiscano i siti l’occupazione in un’ottica di transizione ecologica.

La Fiom Cgil ritiene necessario un confronto con il Governo Italiano. L’assoluta assenza di politiche industriali e l’idea di lasciare fare al mercato senza un’idea strategica di Paese sta portando interi settori dell’industria in Italia a implodere o a diventare assolutamente marginale in termini di competitività.

Non c’è tempo da perdere!

Investire su lavoratori e ambiente per il futuro dell’utomotive