Lavoro e aree interne, Ugl: "PNRR Grande occasione per colmare i divari" Il sindacato ha celebrato il Congresso provinciale

Il lavoro è la precondizione per lo sviluppo. Un mantra che vale a maggior ragione per le aree interne.

Ne è convinta l'Ugl Avellino che su questo tema ha celebrato il V° congresso provinciale incontro all'hotel De la Ville moderato dal direttore di Ottochannel e Ottopagine Pierluigi Melillo. Un coro unanime dagli interventi in sala per rilanciare investimenti sulle infrastrutture a valere sui fondi del PNRR e arginare così la fuga dei giovani e lo spopolamento dalle zone più depresse del mezzogiorno.

“Non possiamo più permettere che i nostri territori si spopolino. Non possiamo più permettere che la Regione non sia attenta alle aree interne come quella della provincia di Avellino, dove non abbiamo la linea ferroviaria, non abbiamo infrastrutture che attirino nuovi investitori sul nostro territorio – dichiara il segretario provinciale Ugl Costantino Vassiliadis.

“Quello che vorremmo – gli fa eco il segretario generale Francesco Paolo Capone - è che tutte le risorse del PNRR fossero destinate a infrastrutture realizzabili in tempi misurabili. Su questo credo che anche Avellino così come le parti interne che soffrono in genere della prepotenza del capoluogo di regione, probabilmente troveranno non solo soddisfazione ma troveranno opportunità e occasioni di lavoro e di vita migliore”.