Denso, l'appello degli 11 operai licenziati: "Basta Naspi, vogliamo lavorare" Storie di lavoratori spesso monoreddito e con problemi familiari

Sit-in davanti ai cancelli dello stabilimento Denso di Pianodardine di 11 lavoratori licenziati. Con loro anche i rappresentanti sindacali del settore metalmeccanico.

Operai che hanno lavorato con un contratto di staff leasing, con agenzia di somministrazione, per circa 6-7 anni - ha spiegato Gaetano Altieri, segretario UILM Avellino - Poi è arrivata la crisi e quindi l'azienda ha sciolto il contratto con l'agenzia.

"Visto che oggi l'azienda sta lavorando – chiarisce il segretario FIOM Avellino Giuseppe Morsa - chiediamo che si possa trovare una soluzione per questi 11 lavoratori".

"Sono persone che lavorano anche da 15 anni - aggiungono Maurizio Spiniello e Andrea Coluccino delle Rsu aziendali - per questo siamo qui, perchè crediamo che siano lavoratori che meritano, anche moralmente, di rientrare in azienda e di lavorare finalmente con un contratto a tempo indeterminato".

Tra di loro anche Lina, ragazza al settimo mese di gravidanza, invalida al 50% e già mamma di una bimba autistica. Davanti ai cancelli si conoscono tante storie difficili e problematiche, operai costretti a vivere con la Naspi.

“Per 17 anni abbiamo dato anche l'anima per questa azienda e oggi non riusciamo neanche più a mettere il piatto a tavola - ci raccontano gli operai - Chiediamo subito un incontro in Prefettura e una soluzione immediata".