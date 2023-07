Avellino, in migliaia per la Grande Notte Bianca. Nargi: "Si bissa a settembre" Un successo l'evento di ieri sera ad Avellino

Una grande notte bianca del commercio tra eventi e divertimento ad Avellino. E' stata un successo l'iniziativa promossa dal comune ieri sera, che ha visto trasformarsi il centro città, in una grande piazza del divertimento. Da Via Mancini a Piazza Libertà, da Corso Vittorio Emanuele a Via Nappi a partire dalle 19, il centro della città di Avellino è diventato il cuore degli acquisti al chiaro di luna e dell'intrattenimento per grandi e piccoli. Numerose attività commerciali di Avellino hanno aderito all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale, “La grande notte del commercio”, e sono rimaste aperte fino a tarda sera offrendo ai visitatori l'opportunità di acquistare capi d'abbigliamento alla moda, prodotti di bellezza, libri, gioielli e molto altro ancora a prezzi scontati.

L'evento organizzato dall’Assessorato alle Attività produttive, guidato da Laura Nargi, e dedicato ai piccoli e grandi esercenti della città, ha visto un ricco programma di spettacoli itineranti, per grandi e per piccini, musica dal vivo e artisti di strada. Per il vicesindaco Nargi non ci sono dubbi, l’obiettivo di rinsaldare la sinergia tra l’Amministrazione comunale, commercianti e cittadini, per sensibilizzare tutti sull’importanza di sostenere l’economia locale, è stato certamente raggiunto: “Siamo assolutamente lieti e soddisfatti della straordinaria riuscita dell’evento, e ci stiamo già preparando per il bis di settembre”, afferma Nargi. “L’intuizione del baby parking in villa è stata ottima, sia per il divertimento dei bambini, sia per la possibilità data ai loro genitori di lasciarli al ‘baby stop’ e godersi la serata e gli acquisti per le strade del capoluogo. Il clima era molto festoso e ciò che ha differenziato questa serata dalle altre notti bianche è stato il forte interesse registrato nei confronti dello shopping e del commercio. Una perfetta fusione tra le luci degli spettacoli e quelle dei negozi. Una magia mai vista prima”.