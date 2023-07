Polo logistico, Franza: "Unità del territorio per salvare l'opera" Il sindaco di Ariano nominato coordinatore politico per il Masterplan Valle Ufita

La stazione logistica di Valle Ufita sempre più a rischio. I tagli annunciati dal Governo al Pnrr allontanano sempre di più l'opera infrastruttura strategica dal territorio irpino. “Si è perso in modo colpevole troppo tempo per il progetto e a quel punto il governo ha tagliato quelle opere che erano in ritardo”. Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, fresco del ruolo di coordinatore politico per il Masterplan Valle Ufita spera ancora di poter salvare l'opera. “Ora dobbiamo solo sperare di poter attingere ad altri fondi. E' fondamentale guidare il processo di sviluppo del territorio, mai come questa volta senza campanili e rivalità di alcun genere. La stazione logistica è un'opera troppo indispensabile per il rilancio dell'Irpinia e dell'intero Mezzogiorno, ecco perchè non possiamo perdere questa opportunità, altrimenti saremo destinati sempre di più alla desertificazione. Una fermata dell'Alta Velocità senza sviluppare un indotto tutto intorno sarebbe un qualcosa di monco che non porterebbe alcun vantaggio".