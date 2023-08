Coldiretti, Veronica Barbati guiderà la federazione irpina Rinnovati questa mattina i dirigenti della federazione provinciale

Sono stati rinnovati, questa mattina, nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Avellino, i dirigenti della federazione provinciale e l'elezione a presidente della 35enne Veronica Barbati. Non un nome qualsiasi, ma la delegata nazionale, in carica da cinque anni, dei Giovani di Coldiretti. Accanto a lei c'è una nutrita squadra di under 40, sia nel nuovo consiglio provinciale, che nei consigli delle sezioni territoriali, provenienti in larga parte dal movimento giovanile di Coldiretti.

Riceve il testimone da Francesco Acampora, che ha retto le sorti della federazione provinciale in una non facile fase di transizione. Barbati, laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici e titolare dell'omonimo agriturismo tra le colline di Roccabascerana, potrà contare su un team totalmente rinnovato, grazie al lavoro capillare e certosino di un'altra donna, Maria Tortoriello, che ha inaugurato la rivoluzione irpina diventando la prima direttrice della storia di Coldiretti in Campania. Due donne, entrambe provenienti dal movimento giovanile della principale organizzazione agricola, saranno il riferimento nei prossimi anni in Irpinia. I componenti del nuovo consiglio di federazione sono: Ilaria Petitto, Nicola Lo Conte, Sabino Imperiale, Vito Pagnotta, Claudio De Luca, Francesco Caputo, Antonio De Risi, Francesca Barbato, Angelo Del Sordo, Giuseppe Salvatore, Leonardo Pasciuti, Francesco Maria Acampora, Marianna Venuti, Salvatore Forgione, Maria Consiglia Petrilli, Gianni Guglielmo, Lorenzo Siconolfi, Guerino Labbruzzo e Vincenzo Parziale. Fanno parte di diritto del consiglio anche la delegata di Giovani Impresa Avellino, Margherita Iommazzo, la responsabile di Donne Impresa Avellino, Gigliola Ferrazzani Rempdte, e il presidente di Federpensionati Avellino, Egidio Carfagni.

"Raccolgo il testimone con entusiasmo - commenta la neo presidente Barbati - nella consapevolezza di ricevere una grande responsabilità. Ringrazio la direttrice Tortoriello per l'eccezionale lavoro svolto nella ricostruzione di una federazione provinciale che ha attraversato momenti molto difficili, riportando la Coldiretti alla reputazione e all'autorevolezza che merita. Un ringraziamento speciale va a Salvatore Loffreda, che ha preso per primo in cura la Coldiretti di Avellino prima da direttore provinciale e poi da direttore regionale. Il percorso di crescita che ho vissuto come dirigente nazionale è nato qui, nella mia terra, tra la mia gente. In giro per l'Italia e in tutti i contesti istituzionali, ho sempre portato con me l'orgoglio di imprenditrice irpina.

Con questo spirito ho accettato un incarico che non è un punto di arrivo. Se fosse una partita di calcio, potremmo dire che abbiamo chiuso il primo tempo difendendo il risultato. Ora scenderemo di nuovo in campo, con una squadra rinnovata, giovane e forte e con l'obiettivo di vincere la partita. La nostra vittoria ci sarà se sapremo trascinare tutto il territorio, non solo gli agricoltori. Coldiretti è una forza sociale e come tale vuole essere motore trainante dell'Irpinia". Alla presidente Barbati sono arrivati gli auguri del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, del presidente regionale e vicepresidente nazionale, Gennarino Masiello, del direttore regionale Salvatore Loffreda, del segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Stefano Leporati.