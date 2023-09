"PNRR e industria del Mezzogiorno", a Lioni la FIOM Avellino in festa Appuntamento l'8 settembre in piazza San Rocco

Si terrà il giorno 8 settembre la prima edizione della festa della Fiom Cgil di Avellino, nella splendida ed accogliente piazza San Rocco a Lioni con dibattiti, concerti e cucina. Una giornata di confronto sui temi del lavoro e della sviluppa.

Nan mancherà la buona cucina e tanta musica dal vivo con il concerto degli Zeketam. Saranno attivi tanti stands espositivi ed informativi, curati dalle associazioni di volontariato operanti nel territorio avellinese. Sara attivo uno sportello informativo curato dal sistema servizi della CGIL di Avellino.

Tra gli ospiti Michele De Palma, segretario Generale della Fiom, che parteciperà alla tavola rotonda dal tema ’PNNR e l’industria del Mezzogiorno alla ricerca di una politica industriale" alla quale prederanno parte i deputati Michele Gubitosa, Franco Mari e Tony Ricciardi. il segretario della CGIL di Avellino Franco Fiordellisi, il sindaco di Lioni, Yuri Giono ed il Prof Gianfranco Viesti dell’Università di Bari. Coordinerà il dibattito Norberto Vitale.

In mattinata, il prof Davide Bubbico ed il dottor Salvo Leonardi presenteranno interessanti rapporti sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche irpine Sull’impegno sindacale interverranno il Segretario Regionale della Fiom Massimiliano Gugliemi e Mirco Rota della Fiom Nazionale.

Per il Segretario Generale Fiom Cgil di Avellino Giuseppe Morsa: "Insieme agli attivisti della Fiom di Avellino abbiamo scelto di portare in piazza le nostre proposte e le nostre idee. La facciamo, per la prima volta per la provincia di Avellino, attraverso una festa offendo momenti di socialità, di svago e di riflessione pensando al futuro della nostra lrpinia Siamo orgogliosi di organizzare una delle ormai rare feste popolari, grazie ai nostri straordinari delegati".

Affronteremo tematiche attuali, senza dimenticare le difficili vertenze che tanto ci preoccupano: Asidep, Stellantis ed IIA su tutte. Riappropriamoci dei momenti di condivisione, vi aspettiamo a Fiom in festa!