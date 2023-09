A Lioni la festa della Fiom: "Tante aziende in sofferenza, serve una sveglia" Presentato l'appuntamento dell'8 settembre

Stellantis, Industria italiana Autobus e Asidep: sono le principali vertenze del territorio irpino che saranno anche al centro della prima festa della Fiom-Cgil venerdi 8 settembre a Lioni.

Il segretario Giuseppe Morsa nel presentare l'appuntamento ha fatto il punto sulle crisi del comparto metalmeccanico. “Intanto abbiamo inteso, organizzare una festa in una splendida località che è quella di Lioni, o il centro dell'industria dell'Alta Irpinia. Siamo usciti dalle fabbriche, siamo usciti dalle stanze per condividere anche momenti di socialità. Il tema è quello di ragionare sullo sviluppo futuro della provincia di Avellino, partendo purtroppo dalle crisi ancora in essere":

"Parliamo anzitutto di Stellantis, un'azienda che vive con difficoltà la fase di transizione verso un nuovo modello di mobilità. Ci sono altre aziende importanti dell'indotto dell'automotive in sofferenza Li Ma Sud, Denso, per giungere alla madre delle vertenze in essere, industria Italiana Autobus Per quanto ci riguarda c'è da investire su questi settori. Su questi asset strategici, non perdendo nessun posto di lavoro ma ragionando attraverso anche i fondi del Pnrr. Siamo in forte ritardo, Regione e Governo sono assenti. Per questo proviamo a suonare la sveglia a chi oggi governa il nostro territorio".

"Sono ore calde soprattutto per l'Asidep, azienda sull'orlo del fallimento. Domani i lavoratori della depurazione andranno in procura per denunciare gravi inadempienze nella gestione - dichiara Nunziante Scibelli, Rsu Asidep