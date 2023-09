Asidep, esposto in Procura. I sindacati: "Commissariare l'ASI" Denunciate gravi inadempienze e pesanti ipotesi di reato

Vertenza Asidep, sindacati e lavoratori in mattinata hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Avellino per denunciare ipotesi di reato e gravi inadempienze nel settore della depurazione in Irpinia.

“Falliti tutti i tentativi di mediazione con la società, non restava che questa strada – dichiara Gaetano Altieri, segretario Uilm - ci sono tutti i presupposti per una denuncia in quanto l'azienda non versa i contributi da due anni e non paga le retribuzioni. Inoltre secondo noi si profilano reati ambientali e anche gli estremi della bancarotta. Ci aspettiamo che la magistratura faccia definitivamente chiarezza su una vicenda che dura da anni e, se il caso, decida di commissariare Asi e Asidep".

“Ci sono 56 famiglie che sono con l'acqua alla gola, non vedono lo stipendio da mesi e vivono con la spada di Damocle di un nuovo fallimento – aggiunge Giuseppe Zaoilino, segretario Fisimic - Questa vertenza segna la sconfitta della politica in Irpinia, speriamo che la magistratura faccia luce”.