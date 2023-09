Incidenti sul lavoro, Picone (Cisal): "Serve scatto in avanti" L'intervento del coordinatore provinciale Cisal Avellino

Sul tema degli incidenti sul lavoro oggi interviene il Coordinatore Provinciale della Cisal Avellino, Massimo Picone con una sua nota ufficiale:

"Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro è e deve essere sempre una priorità del sindacato e di ognuno di noi. I numeri che arrivano dalle ultime statistiche anche in questo 2023 funestato da tragedie sui luoghi di lavoro ci impongono una riflessione ma anche uno scatto in avanti.

Non è più il tempo di interrogarsi su come evitare queste tragedie. Sappiamo benissimo cosa va fatto e a tal proprosito credo sia necessario un impegno capillare sul territorio del sindacato e al tempo stesso un confronto aperto con i datori di lavoro nei settori dove maggiormente si registrano morti bianche. Dobbiamo entrare nell'ottica di una collaborazione tesa al rispetto delle norme antinfortunistiche a salvaguardia di ogni singolo lavoratore, in stertta collaborazione con le aziende. Ognuno deve intervenire per le proprie competenze. Corsi di formazione ed incontri sul tema devono portare a garantire la reale tutela dei lavoratori. Devono essere considerati temi centrali delle discussioni altrimenti questa piaga non sarà mai risolta":