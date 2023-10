IIA, futuro a rischio: "Subito un tavolo al Ministero" La preoccupazione dei sindacati per la fase di stallo della fabbrica di Flumeri

Si sono incontrati in data odierna i Segretari provinciali di Fim Fiom Uilm Fismic Uglm insieme ai rappresentanti sindacali della Industria Italia autobus di Flumeri per un esame della vertenza.

È emersa una forte preoccupazione condivisa da tutte le Organizzazioni sindacali sulla fase di stallo che si è determinata, difatti nessun piano industriale è stato presentato e si teme una privatizzazione della Società con il disimpegno totale del soggetto pubblico.

Le OO.SS. come ribadito ai tavoli ministeriali chiedono che la maggioranza della Società resti in mano pubblica per tutelare e rilanciare un settore strategico per l’Italia, considerate anche le risorse impegnate da parte dello Stato per la mobilità su gomma.

Le Segreterie territoriali solleciteranno un incontro urgente presso il Ministero per fare chiarezza su questa delicata vertenza, e non escludono di organizzare nelle prossime settimane una grande manifestazione a Roma casomai non dovesse arrivare una convocazione a breve.