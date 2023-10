Confesercenti Avellino, sicurezza lavoratori: in partenza 14 corsi di formazione Obiettivo rispondere alle esigenze delle imprese del territorio

La Confesercenti provinciale di Avellino, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze delle imprese del territorio e di fornire agli associati tutti gli strumenti necessari ad un aggiornamento professionale in linea con le più recenti normative del settore, ha organizzato 14 corsi presso le sedi di Avellino, Ariano Irpino e Grottaminarda.

Un supporto concreto ed operativo per la gestione di un nodo importante, come la sicurezza. Per la formazione obbligatoria sulla sicurezza dei lavoratori, infatti, sono stati predisposti il corso per il datore di lavoro, per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il rappresentante dei lavoratori e quello per i dipendenti.

Per la designazione degli addetti al servizio antincendio e primo soccorso sono disponibili i corsi per i lavoratori, relativi alle due funzioni. Per quel che riguarda l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale, in base all'accordo tra Stato e Regioni del 12 marzo 2012, sono stati organizzati i corsi teorico-pratici per la conduzione di piattaforme mobili elevabili, di gru di autocarro, di gru a torre, di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, per la conduzione di gru mobili, di trattori agricoli o forestali, per la conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli e per la conduzione di pompe per calcestruzzo.

I corsi vengono somministrati con moduli di durata variabile. Per informazioni e contatti chiamare gli uffici di Avellino, in viale Italia n° 53, allo 0825 679256 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@confesercentiavellino.it.